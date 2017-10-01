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(Görüntülü Haber) Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Haber Çağatay KENARLI, Kamera İstanbul DHA Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, peluş oyuncak içinde uyuştucu madde ele geçirdi

01 Ekim 2017 20:13


Haber Çağatay KENARLI, Kamera İstanbul DHA


Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, peluş oyuncak içinde uyuştucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili E.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kargoyla gelecek oyuncak içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bir ihbar geldi. Polis ekipleri Piri Mehmet Paşa Mahallesi\'nde bulunan kargo firmasına geldi ve oyuncağı almaya gelecek şüpheliyi beklemeye başladı. Şüpheli E.M. kargoyu teslim aldığı sırada polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kargoyu açtığında doğum günü notuyla beraber yollanmış peluş bir oyuncağın içinde 102 gram esrar, 6 gram kokain, 14 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan E.M.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin kargodan gelen kutuyu açması ve uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. 

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