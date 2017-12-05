(Görüntülü Haber) Pazarcık'ta PKK operasyonu: 15 gözaltı

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP eski İl Başkanı Metin G.\'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Irak\'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK\'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine savcılık kararıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP eski İl Başkanı Metin G.\'nin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında geçen ay yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9\'u tutuklanmıştı.