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(Görüntülü Haber) Pazarcı Şair; etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Mehmet TÜRK-Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarında meyve satan 28 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz, tezgahtaki etiketlere fiyat yerine yazdığı şiir ve anlamlı sözler ile müşterilerin ilgisini çekiyor

24 Şubat 2018 14:38

Mehmet TÜRK-Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarında meyve satan 28 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz, tezgahtaki etiketlere fiyat yerine yazdığı şiir ve anlamlı sözler ile müşterilerin ilgisini çekiyor. Dini inanç, kadın, erkek, aşk ve sevgi üzerine yaklaşık 350 anlamlı sözün yazılı olduğu etiketleri olduğunu belirten Yılmaz, her gün yeni sözlerle müşterilerinin ilgisinin devamını sağlıyor. Merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında babasıyla birlikte kurdukları tezgahta 18 yıldan beri sebze satan Mehmet Yılmaz, tezgahtaki etiketlere fiyat yerine şiir ve anlamlı sözler yazarak, hem müşterilerin dikkatini çekmeyi başardı, hem de satışlarını yüzde 35 oranında arttırdı. Bu şekilde yazdığı 350 etiketleri her gün değiştiren Yılmaz, müşterilerin ilgisinin devamlılığına sağladığını söyledi. İlkokul diplomasını dahi dışardan girdiği sınavlarla alan Yılmaz, Diyarbakırlı erkeklerin aslında bilinenin aksine kadına saygılı ve kibar olduğunu belirterek, Eşimle bulaşık yıkadığım, yemek hazırlayıp sunduğum zamanlarım da var. Kadınların değerini bilmek lazım. Hazreti Ömer\'in dediği gibi onlar bize Allah\'ın bir emanetidir dedi. Bir aşk romanı yazdığını ancak yayınevi bulamadığı için bastıramadığını anlatan 3 çocuk babası, şair pazarcı Mehmet Yılmaz, Müşterinin ilgisini çekmek ve satışı nasıl arttırabilirim diye düşündüm. Böyle bir fikir aklıma geldi. Yazıları okuyan müşteriler \'eh madem okudum bir şeyler alayım\' diye düşünüyor. Sözlerin yüzde 90\'ı benim. Ama alıntı yaptığım bazı sözler de var. Satışımın yüzde 30-35 arttı. Ben okumayı çok isterdim, yazmayı da çok seviyorum. Bir aşk romanı da yazdım. \'Aşka susamış adam\' diye bir kitap. Yayın evi bulamadığım için evde duruyor. 100 sayfalık. Yayınevi ve destek bulamadığım için öyle duruyor. Eğer destek alırsam illaki yayınlamayı çok isterim. Aslında sadece kitapla da sınırlı kalmak istemiyorum. Kendi kurgulayacağım senaryolar düşünüyorum ve bunların filmini çekmek istiyorum. Mehmet Yılmaz\'ın tezgahındaki yazıları daha çok kadınların okuduğu ve alışveriş yaptığı gözlenirken, bazı kadın ve erkek müşteriler de cep telefonu ile anlamlı sözleri cep telefonu ile kayıt altına aldıkları görüldü.

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