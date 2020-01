(Görüntülü Haber) Paul Le Guen: Top artık Pablo'da

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da teknik direktör Paul Le Guen, Pablo Martin Batalla\'nın dönüşünün kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, \"Top artık Pablo\'da. Şu andaki öncelik Pablo ile alakalı önce onu sahaya döndürebilmek\" dedi. Le Guen, Badu\'nun sakatlığı içinse kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Bursaspor, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında 16 Ekim Pazartesi günü Osmanlıspor\'u sahasında ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte teknik direktör Paul Le Guen önemli açıklamalarda bulundu. \"Osmanlıspor maçını dört gözle bekliyoruz\" diyen Paul Le Guen, \"Bizim açımızdan Kayserispor maçıyla Osmanlıspor maçının arasında gerçekten uzun bir süre oldu. Kayserispor maçını kaybettiğimizi göz önüne alırsak, bir an önce bu maçı oynamayı bekliyoruz ve istiyoruz” diye konuştu. Takımın son durumu ve fizik kapasitesi hakkındaki görüşlerini belirten Fransız çalıştırıcı, \"Transfer döneminde oyuncular takıma farklı zamanlarda katılıyorlar. Biz de bu konuda çalışmayı yaptık ve umuyorum önümüzdeki dönemde 90 dakikayı tamamen çıkarabilecek, belli bir süre sonra düşmeyecek kapasiteye ulaşabileceğiz” dedi. \'BADU\'NUN YOKLUĞU BÜYÜK BİR EKSİKLİK\' Çarşamba günü yapılan akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Emmanuel Badu\'nun durumunu da değerlendiren Paul Le Guen, \"Şu şüphe götürmez ki Badu’nun yokluğu bizim için gerçekten büyük bir eksiklik olacak. Ben bir teknik direktör olarak önümüzdeki 3 hafta onun eksikliğiyle baş etmeye çalışacağım. Bir teknik direktör olarak antrenmanlar sırasında oyuncularımızdan yüksek tempo ve katılım göstermelerini bekliyoruz. Bunları yaparken, bu tarz sakatlık ihtimallerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabi ki bunu normal karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü isteyerek olan bir şey değil. Bunu kaza olarak isimlendirebiliriz. Futbolda bazen bunlar olabiliyor” ifadelerini kullandı. Son günlerde adı Bursaspor ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao ile ilgili de konuşan Le Guen, \"Açıkçası şu an bunları düşünmekten çok uzağım. Kafamda sadece Osmanlıspor karşılaşması var. Bu konuda ne bir yorum yapacağım ne de bir fikrim var” diye konuştu. \'BATALLA\'NIN ÜZERİNDE STRES OLUŞTURMAK İSTEMİYORUM\' Pablo Martin Batalla\'nın dönüşünün kendisini mutlu ettiğini dile getiren Fransız teknik adam, şöyle konuştu: \"Top artık Pablo’da. Şu andaki öncelik Pablo ile alakalı önce onu sahaya döndürebilmek, sahaya dönüşünü sağlayabilmek. Onun üzerinde farklı konularda çok fazla stres oluşturmak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bununla alakalı çalışmalar olacaktır. O da oturup düşünecektir. Şu an rahat çalışmasını sağlamak istiyorum. Bu konu önümüzdeki zamanlarda konuşulacak konudur.\" HARİKA BİR BAŞARI Ampute Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olmasıyla ilgili de görüşlerini aktaran Le Guen, “Gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Özellikle taraftarın o şekilde stadyumu doldurmuş olması böyle bir karşılaşmada harikaydı. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çok saygı duyuyorum onlara. Harika bir başarı” diyerek sözlerini tamamladı.