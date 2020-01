(Görüntülü Haber) Paul Le Guen: Lucescu ararsa istediği zaman görüşebilirim

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- SÜPER Lig\'in 11\'inci haftasında Bursaspor, deplasmanda 4 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa\'ya konuk olacak. Bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Bursaspor\'da Teknik Direktör Paul Le Guen açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'yu iyi tanıdığını belirterek, \"Kendisiyle telefonda görüşmedik ama kendisi zaten futbolu izleyerek analiz edebilecek ve kararlarını verebilecek kadar tecrübeli bir isim. Ben her zaman müsaitim eğer beni ararsa\" dedi. Çalışmalarının iyi gittiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, \"Sadece John’un geri dönmesini bekliyoruz. Onun dışında herkes katılım gösteriyor. Bu da antrenmanlarımızı iyi hale getiriyor. Aldığımız sonuçlar bize güven veriyor. Zaten geldiğimizden beri takıma devamlı bir güven aşılama çabası içindeydik. Son aldığımız sonuçlar da bize bu konuda çok yardımcı oldu\" dedi. Süper Lig\'deki takımlar arasında çok büyük farklar olmadığını belirten Le Guen, \"Mütevazi olmalıyız ve çalışmalarımızı bu bağlamda sürdürmeliyiz. Kasımpaşa da geçen hafta Göztepe karşısında çok iyi bir galibiyet aldı. Onlar da mutlaka özgüvenle çıkacaktır. İyi bir takıma karşı oynayacağız” diye konuştu. DEVAMLILIK VURGUSU Ligin ilk yarısı sonundaki puan tahmininin sorulması üzerine de Le Guen, şöyle konuştu: Dürüstçe söylemem gerekirse bu konuya çok fazla kafa yormuyorum. En büyük düşüncem, en büyük hedefim takımın gelişimine devam etmesini sağlayabilmek. Kendimize ligin ilk yarısı itibariyle tabloda bir yer seçmek zor. Benim hedefim devamlılık arz eden bir takım inşa etmek ve bununla alakalı uğraşıyorum.\" \'TARAFTARIMIZLA İLİŞKİ KURDUK\' Bursaspor\'un özellikle iç ve dış sahadaki farklı performanslar sergilemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fransız çalıştırıcı, \"Bence iç sahada harika bir taraftar desteği ile oynuyoruz ve gerçekten sonuçları almamızda bize çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda taraftarımızla yeni ve taze bir bağlantı, ilişki kurduk. Bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Takım olarak belirli kısımları geliştirmemiz gerekiyor. Deplasmanda yaptığımız karşılaşmalar da bu kategoriye girebilir. Deplasman maçlarındaki performansımızı da geliştirmeliyiz. Sivas maçında aslına bakarsanız yeterince olmasa da iyiydik\" diye konuştu. \'TÜRK MÜ YABANCI MI ONA BAKMAM\' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun genç oyuncu Ertuğrul Ersoy ile ilgili düşüncelerini de değerlendiren Le Guen, \"Türk oyuncular da hak ederlerse oynuyorlar. Ertuğrul, antrenmanlarda, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla 11’deki yerini kazandı ve yerini hak ederek formayı kaptı. Seçimler hocalara bağlıdır. Oyunculara da bağlıdır bir anlamda teknik direktörlerin düşüncelerini değiştirmek. Ben hiçbir zaman bir oyuncu Türk mü yabancı mı ona bakmam. Seçimlerimi yaparken, bir oyuncu iyi mi, değil mi, takıma katkı verebilecek mi ona bakarım. Şu anda Ertuğrul iyi bir seri yakaladı ama her maç kendisini kanıtlamaya devam etmek zorunda. Rüştü’nün de doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. İlk 11 oynamaya çok uzakta değil. Onun da kendisini kanıtlaması ve formayı kapması gerekecek\" açıklamasını yaptı. \'LUCESCU ARARSA GÖRÜŞEBİLİRİM\' Lucescu\'yu çok uzun süredir tanıdığına değinen Le Guen ayrıca, şu sözlerle açıklamalarını noktaladı; \"Uzun zamandır bildiğim bir insan futbol dünyasındaki. Kendisiyle telefonda görüşmedik ama kendisi zaten futbolu izleyerek analiz edebilecek ve kararlarını verebilecek kadar tecrübeli bir isim. Ben her zaman müsaitim eğer beni ararsa. Hatta kameralar önünde telefon numaramı da verebilirim. Kendisi ararsa istediği zaman görüşebilirim.\" HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Öte yandan Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Özlüce Tesisleri\'nde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Yusuf Erdoğan, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Onur Atasayar antrenmana katılmazken, Josua John ise antrenmanda yer aldı. Isınma hareketlerinin ardından yeşil beyazlı oyuncular farklı istasyonlarda güç ve koordinasyon çalışması gerçekleştirirken antrenman son bölümdeki taktik çalışmasıyla son buldu.