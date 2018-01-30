(Görüntülü Haber) Paul Le Guen, Beşiktaş maçı öncesi oyuncularını uyardı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Beşiktaş maçı için oyuncularına uyarılarda bulunarak, \"Bu hafta büyük bir maç yapacağız. Bunun bilincinde olmamız lazım\" dedi. Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı\'nda Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sabah saatlerinde kondisyon ve dayanıklılık çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, akşam saatlerinde ise Özlüce Tesisleri\'nde toplandı. Saha ortasında oyuncularını toplayan teknik direktör Paul Le Guen, Beşiktaş maçı için futbolculara uyarılarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, \"Bu hafta büyük bir maç yapacağız. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bunun için de büyük ve özel bir hazırlık yapmamız gerekiyor\" diyerek antrenmanı başlattı. BADU TAKIMLA ÇALIŞTI Sakatlığı nedeniyle son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen Emmanuel Badu, bugün takımla çalıştı. Ganalı oyuncu antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarına devam ederken, Beşiktaş maçında da kadroda olacak. Ertuğrul Ersoy ise antrenmanda yer almadı. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan Ertuğrul\'un tedavisine devam edildi. Genç oyuncunun Beşiktaş\'a karşı oynaması için Bursaspor sağlık heyeti seferber oldu. Antrenmana sakatlığı devam eden Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Kofi Atta, Sercan Yıldırım ve Ataberk Dadakdeniz\'in de tedavileri sürerken, bu oyuncular antrenmanda yer almadı. JORQUERA DÖNDÜ Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Cristobal Jorquera, ülkesinde ameliyat olmasının ardından Bursa\'ya döndü. Özlüce Tesisleri\'ne gelen Şilili oyuncu, salonda çalışma gerçekleştirdi. Bursaspor Başkanı Ali Ay da antrenmanı yakından takip etti. Başkan Ali Ay, zorlu Beşiktaş maçı öncesinde camiayı birlik ve beraberliğe davet etti.