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(Görüntülü Haber) Patlıcan Festivali'nde rafting ve jet ski gösterisi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Yamula Patlıcan Festivali’nde rafting ve jet ski gösterileri yapıldı

20 Ağustos 2017 02:27

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ\'nin Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Yamula Patlıcan Festivali’nde rafting ve jet ski gösterileri yapıldı.

Yemliha Mahallesi’nde düzenlenen Yamula Patlıcan Festivali, rafting ve jet ski gösterileri ile başladı. Gösterilerde ayrıca yeraltı arama kurtarma ekipleri Kızılırmak’ta gösteri yaptı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün Yemliha Mahallemizde patlıcan festivali için bir aradayız. Aslında patlıcan festivali için başladık ama patlıcanın dışında Yemlihamızı tanıtmak için rafting etkinliği düzenledik. Rafting, jetski, yeraltı kurtarma çalışmalarının yapıldığı etkinliğimiz oluyor. Kocasinan ilçemizin birçok yerinde bu tür güzelliklerimiz var. Önemli olan bu değerlerimizin korunup, daha fazla hemşerilerimiz tarafından ilgi alaka oluşturacak şekilde kamuoyuna tanıtılmasıdır. Bizim de aslında yapmak istediğimiz bu. Burasının ileride daha profesyonel spor alanı olması için çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik, çocuk oyunları ile sürerken ardından Kocasinanspor Kulübü sporcuları çeşitli gösterilerde bulundu. Renkli görüntülerin oluştuğu festival yarın da çeşitli etkinliklerle sürecek.

 

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