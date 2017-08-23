(Görüntülü Haber) Patlayan uçan balon, minik Mira'nın ellerini yaktı, annesi isyan etti (2)

Hurşit TOPAL / GEMLİK(Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik İlçesi\'nde annesinin aldığı uçan balon elinde patlayan 3 yaşındaki Mira Sevinç\'in elleri ve sol ayağında 2\'nci derece yanık meydana geldi. Üzerine yapışan balon paçalarını temizledikten sonra kızını hastaneye getiren Necla Sevin, yaşadıklarını sosyal medya hesabından, \"Biz yandık siz yanmayın\" başlıklı yazı ile paylaştı. Bursa\'da oturan ve Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi\'nde tatil yapan Necla ve Atilla Sevinç çifti, geçen cuma günü Küçük Kumla sahilinde yürürken, kızları Mira\'nın isteğini kıramayıp seyyar satıcıdan uçan balon satın aldı. İddiaya göre ertesi gün Mira\'nın evde oynadığı uçan balon bir anda alev çıkararak patladı. Gürültüye koşan anne, acı içinde çığlık atan kızının elleri ve ayağına yapışan balon parçalarını temizledikten sonra kızını Gemlik Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Burada müdahale edilen ve 2\'nci derece yanık tanısı konulan Mira, bir süre yatarak tedavi gördükten sonra taburcu edildi. \'FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK\' Necla Sevin, benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için yaşadıklarını, \'Biz yandık siz yamnayın\' başlıklı yazı ile sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Sevinç, kızının elinde iz kalıp kalmayacağı belli olmayan olayı şöyle anlattı: “İlk uçan balonumuzla facianın eşiğinden döndük!!! Hani şu her yerde satılan ucan balonlar var çizgi film karakterli. Pepee, mickey mouse, niloya.... bin bir çeşit. Çocuklar görünüşlerine özeniyor... Yıllardır hiç almadım tehlikeli olduğunu bildiğimden değil gereksiz bi oyuncak olduğunu düşündüğümden. İlk kez aldık. Küçük Kumla (Gemlik) sahildeki bir satıcıdan. Normalde uçan balonların helyum gazı ile doldurulması gerekiyor ve helyum tehlikeli bir gaz değil. Ama üçkağıtçılar artik ona da el atmışlar. Başımıza bu kötü olay geldikten sonra araştırdırdım ki. Tanesi 5 TL\'ye satılan bu balonların içinde helyum gazi değil karpit ve lavabo açıcı kullanılıyormuş. Ki maliyetleri ucuz olsun. Ve bir bomba kadar etkisi varmış!!!... Maalesef ki bizimki de öyleymiş. Kızımın elinde bomba gibi bir sesle patladı ve ateş topuna döndü. Alevi sönmüyor, balonun naylonu vücudunuza yapışıp ayrılmıyor. Ben yanındaydım ve şükürler olsun ki anında müdahale ettim. Ya olmasaydım. Çoğu kişi maalesef ki bu balonların tehlikesini bilmediği için almaya devam ediyor. Lütfen paylaşın, herkes okusun çocuklarının incecik bileğine bir bomba bağlamasınlar.\"