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(Görüntülü Haber) Patlayan su borusu ağaçları dondurdu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkez Akbaba köyünde, soğuk hava nedeniyle su borusu patladı

24 Ocak 2018 12:56

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkez Akbaba köyünde, soğuk hava nedeniyle su borusu patladı. Çevredeki ağaçların üzerine gelen suyun donmasıyla buz kütlesi oluştu.

Akbaba köyündeki mesire alanındaki çeşmenin su borusu, sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceyi bulması nedeniyle patladı. Borudan fışkıran su, soğuk havanın da etkisiyle çevresindeki ağaçların gövdesinde dondu. Fışkıran suyun donmasıyla kavak ağaçlarında yaklaşık 2 metre uzunluğundaki buz kütlesi ve sarkıtlar oluştu. Manzarayı gören vatandaşlar, sarkıtların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kars Çayı\'na bağlanan bir kanaldaki suyun güneş ışınları altındaki görüntüsü ise seyirlik bir manzara oluşturdu.

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