(Görüntülü Haber) Patlayan elektrik tesisatı korkuttu

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, yeraltında bulunan elektrik tesisatı büyük gürültü ile patladı. Hatalı park eden araçlar ve sokak girişindeki demir dubaların inmemesi nedeniyle itfaiye aracı giremeyince itfaiyeciler yürüyerek olay yerine ulaşarak tesisatı kontrol etti. Öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi 1218 Sokak\'ta bulunan inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin önündeki yeraltında bulunan elektrik tesisatı büyük gürültü ile patladı. Patlamanın şiddeti ile kanal kapağı yerinden kalktı. Sokağı dumanlar kaplarken, esnaflar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri sokağın girişinde hatalı park eden araçlar nedeniyle durdu. İki aracın sahibine ulaşan polis, araçları çektirdikten sonra bu sefer de sokağın girişinde bulunan 3 dubadan biri aşağı inmedi. Bunun üzerine itfaiye ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri yürüyerek olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri elektrik tesisatını kontrol etti. SEDAŞ ekipleri sokağa elektrik verilmesi için çalışma başlattı. 1218 Sokak\'ta iş yerleri bulunan esnaflar tepki göstererek, \"Bugün şans bizden yanaydı. Sadece patlama oldu ve büyük bir yangın çıkmadı. Eğer bugün burada patlamanın ardından büyük bir yangın çıksaydı sokakta bulunan tüm iş yerleri yanmış olacaktı. Bu durumun tek sebebi ise sokağın girişine konulan dubaların çalışmaması\" dedi.