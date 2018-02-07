(Görüntülü Haber) Patlama dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi (3)

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 21:18

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okula doğal gaz tesisatı döşeyen firmanın sahibi, projeyi hazırlayan imza yetkilisi ve montaj ustasını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından \'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak\' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi serbest kalırken, firma sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. EĞİTİM-İŞ\'TEN OKUL ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI Eğitim- İş İzmir şubeleri de okulun önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 30 kişi adına açıklamayı okuyan Eğitim-İş 1 No\'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, kazan dairesinin, normalde sığınak olarak kullanılması gereken yerde olduğunu ve daireyle bitişik olan alanda da Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla dikiş nakış kursu açıldığını belirterek, \"Basında Halk Eğitim Merkezi diye geçen alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden olur alınarak kurs yerine dönüştürülmüş bir atölyedir. Kazan dairesinin bulunduğu alan haricinde üst katlarda bir hasar oluşmamıştır, ancak patlama sonrası yangın ikaz butonlarının camlarının kırılmaya çalışıldığı, hiçbirinin çalışmadığı iddia edilmektedir. Okulun kantini ile kalorifer dairesi ve kurs merkezi arasında sadece bir kapı bulunmaktadır. Bu nedenle patlama öğle tatiline denk gelseydi tablo daha ağır, hepimiz için daha vahim olabilirdi\" dedi. Doğal gazın okula yaklaşık 3 ay önce bağlandığını belirten Yıldırım, \"Bu esnada gerekli kontrollerin tam olarak yapıldığı iddia ediliyor. Şayet durum böyle ise ihmali bulunanların tümünün bir an önce tespit edilip yargı önünde hesap vermeleri gerekmektedir\" diye konuştu. Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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