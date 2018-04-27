T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Patenci gencin tehlikeli yolculuğu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 2 kişinin üzerindeki motosikletin arkasına tutunarak akan trafikte yolculuk yapan patenli genç, yürekleri ağza getirdi

27 Nisan 2018 19:20

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da 2 kişinin üzerindeki motosikletin arkasına tutunarak akan trafikte yolculuk yapan patenli genç, yürekleri ağza getirdi. Motosikletin arkasında akrobasi hareketlerini yapan genç, sürücülerin uyarılarına da aldırış etmedi. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Abide Kavşağında ilerleyen bir motosikletin arkasında oturan çocuğu tutarak arkasında patenle yolculuk yapan genç, trafikte tehlike saçtı. Tek eliyle motosikletin arkasında oturan çocuğun belini tutarak tehlikeli yolculuk yapan genç, hızla akan trafikte akrobasi hareket yapması yürekleri ağza getirdi. Sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan gencin tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMotosikletinKentAbide KavşağındaTekSürücülerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24