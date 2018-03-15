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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Patatesin tadı kaçtı (YENİDEN)

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen Ödemiş ilçesinde üreticiler, ürünün fiyatının geçen yılla aynı olduğunu, giderlerin ise artığını belirterek, sıkıntılarını dile getirdi

15 Mart 2018 20:44

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - EGE Bölgesi\'nin \'patates ambarı\' olarak bilinen Ödemiş ilçesinde üreticiler, ürünün fiyatının geçen yılla aynı olduğunu, giderlerin ise artığını belirterek, sıkıntılarını dile getirdi. Ürünün karlı olmaktan çıkmasıyla ekim alanlarının daraldığına dikkat çeken üreticiler, patates yerine silajlık mısır, marul, arpa ve ıspanağa yöneldi.



Ödemiş\'in \'Yiyin gari\' sloganıyla reklamlara konu olan ünlü patatesinin tadı kaçtı. Ödemişli çiftçiler, üründen kar edemedikleri ve zarar ettikleri gerekçesiyle silajlık mısır, marul, arpa ve ıspanak gibi ürünlere yöneldi. Kentteki patates ekiminin, her yıl, ortalama yüzde 20 azaldığı belirtildi. Ödemiş Ziraat Odası 2\'nci Başkanı Mehmet Dinlenmez, \'patates ambarı\' olarak anılan ilçede, yıllar içinde patatesin para etmemesi ve girdi maliyetleri artarken, patatesin fiyatının aynı kalması nedeniyle ekim alanlarının daraldığını, üreticinin de silajlık mısır, marul, lahana, karnabahar gibi ürünlere yöneldiğini söyledi. Dinlenmez, \"2017 yılı yaz sezonunda, çoğu tarlada patates kazımı yapılmadı. Üretici, malını satamadı ve mağdur oldu. Bütün ürünler, tarlada kaldı. 2018\'in güz sezonunda ise depoda kilogramı 60 kuruş civarlarında; fakat yine de bu, maliyetleri kurtarmamakta. Mazot, gübre ve elektrik girdileri yüksek olduğu için üreticimiz para kazanamıyor. Bu yüzden başka ürünlere yöneldiler. Bazıları da üretimi bırakmak zorunda kalmıştır. Devletimizden isteğimiz; mazot, gübre, elektrik gibi girdilerin fiyatlarının düşürülmesi konusunda katkıda bulunmaları\" diye konuştu. 



Dertli üreticilerden Hüseyin Kılınçay ise 2017 mahsulünün depolarda bekletildiğini belirterek, \"Üreticimiz, çok mağdur durumda. Ürünlerini satmak istiyor; ama satamıyor. Daha depodaki mallar duruyor. Önümüzdeki günlerde, tarladan yeri ürün almak üzereyiz. Onun için devletimizden gübre, mazot, ilaç fiyatlarında indirim istiyoruz. Patatesin fiyatı düşük; ancak üretici malını satamıyor\" dedi.

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