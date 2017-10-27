(Görüntülü Haber) Parmağını böcek ısıran liseli genç 3 ay sonra öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, tarlada çalışırken elini böcek ısıran ve tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ekrem Yörük\'ün cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Ekrem Yörük, yaklaşık 3 ay önce ailesinin kırsal Bahadır Mahallesi\'ndeki patates tarlasında çalışırken sol el orta parmağını böcek ısırdı. Rahatsızlanan Yörük, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahelenin ardından Yörük, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Burada 50 günlük tedavisinin ardından Yörük, bu defa İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi sırasında, aort damarındaki genişleme ve apse nedeniyle Yörük, geçen 23 Ekim\'de ameliyat edildi. Ancak, ameliyatın ardından durumu daha da ağırlaşan Yörük, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 3 gün sonra yaşamını yitirdi.



Yörük için öğrenim gördüğü Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde dün Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Alaşehir Müftüsü Necati Kara, öğrenciler ve öğretmenlerin katımıyla tören düzenlendi. Okul Müdürü Hilmi Demir\'in Yörük\'ün biyografisini okumasının ardından, Alaşehir Müftülüğü Denetçisi Mehmet Eroğlu Kur\'an-ı Kerim okudu. Alaşehir Müftüsü Necati Kara\'nın dua ettirip, helallik istemesinin ardından Yörük\'ün cenazesi baba ocağının bulunduğu Bahadır Mahallesi\'ne götürüldü.



Alaşehir Kaymakamı Abdullan Uçgun, cenaze aracındaki Yörük\'ün amcası Selahattin Yörük\'e taziyede bulundu. Bahadır Mahallesi Camii\'nde kılınan namaz ardından, tabutu bir süre omuzlarda taşınan Yörük, mahalle mezarlığında toprağa verildi.