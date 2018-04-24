T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 45 yaşındaki Günnar A

24 Nisan 2018 20:57

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde, 45 yaşındaki Günnar A.\'nın parmağına sıkışan yüzük itfaiyeci tarafından kesilerek çıkarıldı . Alaplı Yeni Siteler Mahallesi\'nde oturan Günnar A. şişen parmağından yüzüğü çıkaramayınca akrabasının tavsiyesi üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne gitti. Günnar A.\'nın parmağındaki yüzük yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından testere ile kesilerek çıkarıldı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, İtfaiye müdürlüğümüze gelen vatandaşımızın parmağına sıkışan, şişmesine ve morarmasına sebep olan yüzüğü demir testeresi ile hassas şekilde keserek çıkardık dedi. Günnar A. kesilen yüzüğünü alırken, itfaiyecilere teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zonguldak AlaplıGünnarAlaplı Yeni Siteler MahallesiAlaplı BelediyesiMüdürlüğüMüdürü Sinan Taşkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24