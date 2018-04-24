(Görüntülü Haber) Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde, 45 yaşındaki Günnar A.\'nın parmağına sıkışan yüzük itfaiyeci tarafından kesilerek çıkarıldı . Alaplı Yeni Siteler Mahallesi\'nde oturan Günnar A. şişen parmağından yüzüğü çıkaramayınca akrabasının tavsiyesi üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne gitti. Günnar A.\'nın parmağındaki yüzük yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından testere ile kesilerek çıkarıldı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, İtfaiye müdürlüğümüze gelen vatandaşımızın parmağına sıkışan, şişmesine ve morarmasına sebep olan yüzüğü demir testeresi ile hassas şekilde keserek çıkardık dedi. Günnar A. kesilen yüzüğünü alırken, itfaiyecilere teşekkür etti.