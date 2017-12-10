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(Görüntülü Haber) Parmağına sıkışan metal halka acil serviste çıkarıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki Ferhat Demirci'nin parmağına sıkışan metal halka, acil serviste itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı

10 Aralık 2017 01:11

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki Ferhat Demirci\'nin parmağına sıkışan metal halka, acil serviste itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Ereğli\'de, Ferhat Demirci evinin yakınında oynarken eline aldığı metal halkayı sol el orta parmağına taktı. Ferhat Demirci, metal halkayı çıkaramayınca eve gitti. Parmağı şişen küçük Ferhat, ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü.

Doktorlar da metal halkayı çıkaramayınca, Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından metal halkayı kesip çıkardı.

 

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