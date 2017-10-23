(Görüntülü Haber) Parkta fuhuş pazarlığına suçüstü: 4 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, parkta fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişiden 34 yaşındaki Asım K., \'fuhşa aracılık ve yer temin etme\' suçundan adliyeye sevk edildi, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki denetimlerde bir parkta fuhuş pazarlığı yapıldığını tespit etti. Ekipler, uzaktan yaptığı izlemede 34 yaşındaki Asım K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G.\'nin, fuhuş için anlaştıkları 2 kişiden para aldığını gördü. Polis, 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden kadın ile diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Asım K. ise \'fuhşa aracılık ve yer temin etmek\' suçundan adliyeye sevk edildi.