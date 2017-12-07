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(Görüntülü Haber) Parkta ağaca asılı cesedi bulundu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir parkta, geçen hafta ilaç içerek intihar girişiminden kurtulan Mesut Ş

07 Aralık 2017 12:16

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir parkta, geçen hafta ilaç içerek intihar girişiminden kurtulan Mesut Ş.\'nin cesedi bir ipe halde bulundu. Polis ekipleri Mesut Ş.\'nin ölümünü şüpheli olarak değerlendi. Olay Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp Parkı\'nda dün gece meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan 2 kişi bir ağaçta ipe asılmış ceset görünce polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri cesedin üzerinde yaptığı ilk aramada Mesut Ş\'nin kimliğine ulaştı. 34 yaşındaki Mesut Ş. parktaki yerinden sökülmüş bir çöp kovası üzerinde ağaca asılmış durumda bulundu. Polis ekipleri Mesut Ş.\'nin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Mesut Ş.\'nin cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Mesut Ş.\'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarından ayrı olduğu, bu konuda psikolojik sorunları bulunduğu. geçe nafüa ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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