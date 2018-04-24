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(Görüntülü Haber) Park yeri kavgasında baba-oğul vurularak öldürüldü

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta araç park yeri yüzünden çıkan kavgada, M

24 Nisan 2018 13:56

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT\'ta araç park yeri yüzünden çıkan kavgada, M.S., tartıştığı komşusu Ramazan (49) ile oğlu Ali Şimşek\'i (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi\'nde meydana geldi. Yan yana işyerileri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç yeri yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma, çevredeki iş yeri sahiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

M.S., iddiaya göre alkol de aldıktan sonra, gece yarısı Ramazan Şimşek\'in işlettiği lokantaya geldi. M.S., buradaki Ramazan Şimşek ve yanında bulunan oğlu Ali Şimşek\'e elindeki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ali Şimşek olay yerinde öldü, babası Ramazan Şimşek ağır yaralandı. Ramazan Şimşek, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra M.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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