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(Görüntülü Haber) Park halindeki otomobilin motoru alev aldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilin motoru, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı

02 Mart 2018 14:59

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, park halindeki otomobilin motoru, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, İncilipinar Mahallesinde meydana geldi. Sinan Aşık, iddiaya göre, 27 AG 643 plakalı otomobilini iş yerinin önüne park ederek, ofisine gitti. Kısa süre sonra otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu otomobil sahibi Aşık ile itfaiyeye bildirdi. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kısa süreli paniğe yol açan ve otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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