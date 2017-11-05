(Görüntülü Haber) Park halindeki otomobil alev alev yandı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Şişli Büyükdere Caddesi\'nde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Şişli Büyükdere Caddesi Levent istikametinde park halindeki bir otomobil saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bu arada yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.