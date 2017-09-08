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(Görüntülü Haber) Park halindeki minibüs alev alev yandı

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - BAŞKENTTE bir minibüs, park halindeyken alev alarak, kullanılamaz hale geldi

08 Eylül 2017 18:28

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - BAŞKENTTE bir minibüs, park halindeyken alev alarak, kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde, Ankara\'nın Çankaya İlçesi\'ndeki Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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