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(Görüntülü Haber) PARK HALİNDEKİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Üsküdar Meydanı'nda park halindeki aracında ölü bulundu

21 Ekim 2017 00:52

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar Meydanı\'nda park halindeki aracında ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 VT 9045 plakalı aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Çınar (61) olduğunu belirledi. Polis Olay yeri incelemesinin ardında Hüseyin Çınar\'ın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Araç ise, çekiciyle kaldırılarak götürüldü. Çınar\'ın daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken Çınar\'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenebilecek.

 

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