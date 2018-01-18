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(Görüntülü Haber) Park halindeki aracı ateşe verip kaçtı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Babademirtaş Mahallesi'nde park halinde bir aracı gece yarısı yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi

18 Ocak 2018 18:27

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Babademirtaş Mahallesi\'nde park halinde bir aracı gece yarısı yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi. İtfaiye yangını söndürürken, araç büyük hasar gördü. Kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Babademirtaş Mahallesi\'nde Birol Bozdoğan\'ın (58) oğlu ve gelinine ait hafif ticari araç, önceki gece park halinde olduğu sokak üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, polis \'kundaklama\' ile ilgili soruşturma başlattı. Almanya\'da yaşayan Birol Bozdoğan, aracın kundaklandığını öğrenerek Edirne\'ye geldi ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aracın kundaklanma anlarının güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Bozdoğan, \"Yakılan aracı Edirne\'ye geldiğimiz zamanlarda kullanıyorduk. Eşim ve gelinim Edirne\'ye düğün alışverişi yapmak için gelmişlerdi. Alışveriş dönüşü arabayı evin önüne park etmiş daha sonra sabaha karşı saatlerde kimliği belirsiz biri aracı ateşe vermiş. Bende bu haberi duyduktan sonra Almanya\'dan Edirne\'ye geldim ve şikayetçi oldum. Araç kundaklama güvenlik kamerasına yansımış, onları da polise ettik. Araçta yaklaşık 35 bin liralık hasar var\" diye konuştu. Bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde park halinde aracın yanına gelen bir kişinin, üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği ve kaçtığı görülüyor. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

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