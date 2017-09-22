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(Görüntülü Haber) Park alanında yangın çıktı, 4 araç yandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bir turizm firmasına ait araç hurdalığında çıkan yangında, kullanılmayan 1 midibüs ve 3 otobüs yandı

22 Eylül 2017 18:42

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, bir turizm firmasına ait araç hurdalığında çıkan yangında, kullanılmayan 1 midibüs ve 3 otobüs yandı.

Aksu İlçesi Tesisler Caddesi\'nde bir turizm firmasına ait kullanılmayan ve hurdaya ayrılan otobüslerin park edildiği otoparkta saat 12.30 sıralarında kaynakla parça sökümü sırasında yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek birbirine yakın park edilen 3 otobüse daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bazı vatandaşlar yangına söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çabalar yeterli olmadı. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri öncelikle yangının diğer araçlara sıçramasını önlemek için çalışma yaptı. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında 1 midibüs ve 2 otobüs tamamen, 1 otobüs ise kısmen yandı.
 

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