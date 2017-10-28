(Görüntülü Haber) Paris Büyükelçiliği’nde Cumhuriyet resepsiyonu -1

Gülten Özbey, Paris, 28 Ekim, (DHA)- Paris Büyükelçiliği’nde Cumhuriyeti\'nin 94. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu verildi. Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının çalınması sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.





Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa \"15 Temmuz darbe girişimi her zamankinden daha fazla Cumhuriyetimizin değerlerinin önemini korumamız ve savunmamız gerektiğini acımasız bir şekilde bize hatırlattığını” belirterek Türkiye\'nin terörle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi ve bu konuda müttefiklerin yardımına her zaman ihtiyacı olduğunu söyledi.





Türkiye\'nin Paris Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Fransa Uyum Bakanı Jacques Mezard, Parlamentolar arası Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Başkanı Stephane Teste, Türkiye\'nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye\'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ,Paris\'teki bir çok ülke büyükelçisi, diplomatları ve askeri ataşeleri, Ünlü organizatör Erkan Ozerman, Dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Sanat müziği dinletisi sonrası Türk mutfağı ikramı yapıldı.





Fransa Uyum Bakanı Jacques Mezard yaptığı konuşmada, iki ülke bayrağı arasında konuşma yapmasının önemli olduğunu belirterek, “Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler samimi ve dürüsttür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un birbirlerine karşı dürüst bir şekilde konuşuyorlar. Türkiye 40 yıldan fazladır sınırlarının etrafını ağır sorunlarla çevrili. Irak, Suriye sorunu ve daha başka sorunlar var” dedi. Bakan konuşmasına şöyle devam etti: “Terör konusunda her iki ülke son seneler ve son aylarda çok sorunlar yaşadı. Çünkü terör her yerde aynı, terör eyleminde bulanan kişilerin etiketleri ne olursa olsun. Türkiye 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı ağırladı. Diğer ülkelerin Türkiye\'ye ders vermemesi gereken bir konu varsa o da sığınmacıları ağırlama konusudur. Çünkü Türkiye en iyisi yaptı.\"





Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, tören sonrasından basına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve siyasi sistem değişikliğine işaret ettiğini ve İmparatorluk sonrası Türk Milletinin yeni bir anlayışla yoluna devam etme kararı aldığını ve hükümdarlığın, hakimiyetin milletin kendisinde olduğunun ilanı olduğunun Türk Milletinin Yurtta ve Dünyada barış ile devam edeceğinin açıklandığının, demokratik ve laik bir sistemle devam dildiğinin altını çizdi. Mezard’ın bakan olmadan önce parlamentolar arası dostluk grubu Türkiye-Fransa eş başkanı olduğunu ve o dönemden ülkemizi çok iyi tanıdığını ve konuşmasında ikili ilişkilerimizin tarihi derinliklerine kadar gidip günümüze kadar getiren bir perspektifle tarihi bir yolculuğa çıkararak ”siyasi iktisadi,kültürel,stratejik,askeri alanlarda elde ettiğimiz başarıların önemini vurgulamasının Cumhuriyet projemizin özgün ,önemli,kutsal,değerlerin hala geçerli olduğu ve gelecekte de geçerli olacağını vurguladığını Atatürk’ün asrın sayılı birkaç liderinden biri olduğunu altını çizdiğine dikkat çekti.