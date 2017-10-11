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(Görüntülü Haber) Paraşütle atlayış sonrası evlilik teklifi

KIZ ARKADAŞININ AYAKLARINI YERDEN KESTİ Taylan YILDIRIM  İZMİR, (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir kamu kurumunda çalışan İsa Uçar, kız arkadaşı Özlem Deniz'in ilk kez yamaç paraşütüyle atlayış yaparak büyük heyecan yaşamasını sağlayıp, indiği nokt

11 Ekim 2017 18:48


KIZ ARKADAŞININ AYAKLARINI YERDEN KESTİ


Taylan YILDIRIM  İZMİR, (DHA) MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, bir kamu kurumunda çalışan İsa Uçar, kız arkadaşı Özlem Deniz\'in ilk kez yamaç paraşütüyle atlayış yaparak büyük heyecan yaşamasını sağlayıp, indiği noktada yere diz çökmüş halde bekleyerek, evlilik teklifinde bulundu. İki heyecanı peş peşe yaşayan genç kızın yanıtı, \'Evet\' oldu. Fethiye\'deki kamu kurumunda memur olarak görev yapan İsa Uçar, kendisiyle aynı kurumda çalışan kız arkadaşı Özlem Deniz için iki sürpriz hazırladı. Önce kız arkadaşı Özlem Deniz\'in yamaç pilotu eşliğinde Babadağ\'dan ikili atlayışla Fethiye\'nin muhteşem manzarasını izleyerek uçuş heyecanı yaşamasını sağladı. İlk kez yamaç paraşütüyle atlayış yapmanın heyecanını yaşayan Özlem Deniz, ayakları yere değdiğinde ise başka bir sürprizle karşılaştı. Uzun süredir arkadaşlık ettiği İsa Uçar, O\'nu yere diz çökmüş halde karşıladı. İsa Uçar, arkasındaki arkadaşlarının açtığı Evet dersen sana çay demlerim. Benimle evlenir misin Özlem\'im yazılı pankartla evlilik teklif etti. Erkek arkadaşı İsa Uçar\'dan evlenme teklifi alan Özlem Deniz\'in yanıtı, sarılarak evet demek oldu. İsa Uçar\'ın arkadaşları, bu anları kameraya alıp ölümsüzleştirdi.  Yaptığı evlilik teklifine istediği yanıtı alan İsa Uçar, Özlem\'i çok seviyorum. Böyle bir teklifte bulunacağımı beklemiyordu. Ben de farklılık olsun diye böyle yaptım, çok mutlu oldu. Ben aldığım evet yanıtıyla daha da mutlu oldum dedi.

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