(Görüntülü Haber) Paraşütçüler, gökyüzünde Şehit Eren Bülbül'ü andı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen yamaç paraşütü hedef yarışmasında sporcular Trabzon Maçka\'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül için havalandı. THK tarafından Erzincan’da düzenlenen yamaç paraşütü hedef yarışmaları başladı. 9 ilden 5’i kadın 23 yarışmacının katıldığı karşılaşmalarda sporcular Yaylabaşı Beldesi’ndeki belirlenen hedefe ulaşmaya çalıştı. Yarışmalarda sporcular, Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde 11 Ağustos\'ta teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ü anmak için isminin yazıldığı formalarla uçtu. THK pilotu Ali Zaimoğlu, yaklaşık 500 metre yükseklikte \'İyi ki varsın Eren\' diyerek gökyüzünde şehit Eren Bülbül\'ü andı. O anları kask kamerasından görüntüleyen Zaimoğlu, başarıyla inişini tamamladı. Yarışmaya katılan sporcular bir ağızdan \"İyi ki varsın Eren\" diyerek Eren Bülbül’ü unutmadıklarını gösterdi. Ali Zaimoğlu, \"Bütün uçuşlarımızı ona armağan ettik. İnşallah Erzincan olarak yarışmalarda derece yapacağız. Bu başarıyı da Eren kardeşimize armağan ediyoruz. Onu hiç unutmayacağız\" diye konuştu. 2 gün sürecek yarışmalarda dereceye girenler, dünya yamaç paraşütü hedef yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.