(Görüntülü Haber) Parasını vermeyen suriyeliyi bacağından vurdular

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) FATİH\'de durakta otobüs bekleyen Suriyeli, parasını almak isteyen kişi yada kişilere direnince bacağından vuruldu. Olay gece saat 00.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi, Macar Kardeşler Caddesi\'nde bulunan İETT durağında meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek için otobüs bekleyen Suriyeli yanına yaklaşan kişi yada kişiler üzerinde bulunan paraları istedi. Direnmesi üzerine silahına sarılan saldırganlar bacağından vurdu. OLAY YERİNDEN KAÇTILAR Suriyeliyi vuran saldırganlar olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir adet boş kovan bulurken, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. SİLAH SESİNİ DUYDUM Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Abdullah Üçgül yaşananları anlattı. Üçgül, \"Ben karşıdan geliyordum. Silah sesi geldi. Bir baktım burada bir siyahlık var. Bir baktım çocuk burada. Ne oldu? dedim. \'Yaralandım silah sıktılar bana\' dedi. Kanlar içindeydi. Ambulansı aradım\" dedi.