(Görüntülü Haber) Parasını alamayan işçi vincin tepesine çıkarak intihara kalkıştı

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU\'da üniversite kampüsünde yurt inşaatını yapan müteahhit firmadan paralarını almaya gelen 30 işçiden 19 yaşındaki kalıp ustası Mehmet Ç., alacakları verilmeyince 40 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında bazı işçilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü\'nde yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan 30 işçi müteahhit firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 15 gün önce işten ayrıldı. İddiaya göre, inşaatı yapan firmadan 70 bin liralık alacakları için şantiyeye gelen işçilere paralarının sonraki günlerde ödeneceği söylendi. Şanlıurfa\'dan Bolu\'ya çalışmaya gelen işçilerden Mehmet Ç., parasını alamadığı gerekçesiyle yaklaşık 40 metre yükseklikteki vincin tepesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Mehmet Ç.\'nin intihar girişimi sırasında bazı işçilerin cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.



İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin telefonla konuşarak ikna ettikleri Mehmet Ç., aşağıya inerek kendisini bekleyen işçilerden 28 yaşındaki dayısının oğlu Yasin Demir\'e sarıldı. Mehmet Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.