(Görüntülü Haber) Paralarını alamayan işçiler 5 katlı binanın tepesine çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki turistik bir tesis inşaatında çalışan ve 5 aydır ücretlerini alamadıklarını söyleyen bir grup işçiden 2\'si, sabah 5 katlı binanın tepesinde çıkarak eylem yaptı. Jandarmanın çabasıyla ikna olan işçiler, eylemine son verdi. Güvercinlik Mahallesi\'ndeki 1200 yataklı bir turistik tesisin inşaatını yapan taşeron firmadan da 3 aydır ücretlerini alamadıklarını iddia eden işçilerden Vahap Yiğit (28) ile evli ve bir çocuk babası Doğan Demirbaş (26), bugün saat 08.00 sıralarında 5 katlı binasının üstüne çıkarak eyleme başladı. İşe gelen arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Bu sırada açıklama yapan alçı ve sıva işçisi Vahap Yiğit, kendisiyle birlikte 16 kişinin toplamda 60 bin lira alacaklarının olduğunu belirterek, \"Bu 16 kişinin hakkı hala duruyor\" dedi. İhbar üzerine olay yerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eylemin sonlandırılması için işçilerle konuştu. Jandarmanın çalışmasıyla ikna olan işçiler, 5 saat sonra eylemine son verdi. Konuyla ilgili olarak turistik tesisin genel müdürü Önder Körük, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Şirketimiz sözleşmeli olarak birçok taşeron firma ile çalışmaktadır. Sıva işleri ile ilgili olarak V.A. şahıs şirketi ile çalışılmış ve 300 bin liralık ödeme 12.01.2018 tarihinde V.A. hesabına yapılmıştır. Taşeron tarafından mağdur bırakılan işçilere ödenmeyen resmi alacaklar, Lujo Hotel tarafından karşılanmaktadır\" denildi. Ayrıca inşatın demir işlerini yapan usta başı Burhan Ezdirici de \"Benim yanımda 15 kişi çalışıyor. İşçinin bende 10 bin lira alacağı var, ona 3 bin lira versem adam kabul etmiyor. Sık sık bizi arıyorlar, paralarını alabilmek için. V.A. ortadan kaybolduğundan beri biz artık burada bir iş yapmıyoruz, şantiye ile bağlantımız kesilmiş durumda. Ama biz burada iş yaptık, bu firmaya hizmet ettik. Bu firma bizim mağduriyetimizden sorumludur. Paramızı istiyoruz\" dedi.