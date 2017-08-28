(Görüntülü Haber) Paralarını alamayan inşaat işçileri eylem yaptı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU’da, olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışan işçiler, bayram öncesi bir aylık ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı. Karaçayır Mahallesi’nde yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunun inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre 1 aydır paralarını alamadı. İşçiler, Kurban Bayramı öncesi paralarını alamayınca isyan etti. İnşaatın önündeki alanda toplanan 50 işçi, ateş yakarak paralarının ödenmemesini protesto etti. Ailelerine hediye alamadıklarını ifade eden işçiler bayram öncesinde paralarının ödenmesini talep etti. Tuncay Gazel isimli bir işçi, “Biz günlük 100-110 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Çok ağır işler yapıyoruz. Biz fazla para istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı versinler başka bir şey istemiyoruz” dedi. İşçiler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek eylemi sonlandırdı.