(Görüntülü Haber) Para üstü tartışmasında takciyi bayıltana kadar dövdüler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da para üstü nedeniyle çıkan tartışmada, taksi şöförü Esat Çınar\'ı (54) dövüp, dişini kıran ve yüzünü tanınmayacak hale getiren iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Taksici Esat Çınar\'ın aracına binerek Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Bağlar mevkisine giden V.A. (27) ile R.K. (21), iddiaya göre, para üstünü eksik verdiği gerekçesiyle taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çınar\'ı döven saldırganlar üzerindeki bir miktar parayı da alarak kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Çınar, tedaviye alındı. İki şüpheli daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksi şoförü Esat Çınar, şöyle dedi: \"Taksici olarak ekmek parası kazanıyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. Olayda benim hiçbir kabahatim ya da tahrikim olmadı. Taksi ücreti olarak bana 100 TL verdiklerini iddia ettiler. Ben de 20 TL verdiklerini söyledim. Sonra da beni dövdüler. Aldığım darbelerle bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Dişlerim kırıldı, yüzüm tanınmayacak hale geldi.\" Şüpheliler V.A. ve R.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.