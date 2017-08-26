(Görüntülü Haber) Panik yaratan mezardan ölü köpek çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da, sazlık alanda yeni kazılmış mezar ihbarı polisi alarma geçirdi. Belediye ekipleri tarafından açılan mezardan köpek ölüsü çıktı. Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi 1474 Sokak\'taki otluk ve sazlık alanda meydana geldi. Elinde kazmayla sazlık alanda 1\'i erkek 3 kişinin mezar açıp bir şey gömdüğünü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, mezarın açılması için Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü\'nden yardım istedi. Ekiplerin açtığı mezardan, kireçlenerek gömülmüş köpek ölüsü çıktı.