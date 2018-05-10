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(Görüntülü Haber) Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprü ayaklarına çarpan penalvan minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

10 Mayıs 2018 22:51

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprü ayaklarına çarpan penalvan minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Çorlu\'nun Seymen Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Eyüp Kurt yönetimindeki 44 KL 499 plakalı panelvan minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprünün betOn ayaklarına çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Eyüp Kurt, Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Vahap Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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