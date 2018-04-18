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(Görüntülü Haber) Pamukkale'ye giriş ücretsiz olunca vatandaşlar akın etti

Ramazan ÇETİN- DENİZLİ, (DHA)Denizli'de, Turizm Haftası kapsamında travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye saat 16

18 Nisan 2018 17:28

Ramazan ÇETİN- DENİZLİ, (DHA)Denizli\'de, Turizm Haftası kapsamında travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale\'ye saat 16.00 ile 18.00 arasında girişlerin ücretsiz yapılması nedeniyle binlerce vatandaş akın etti. Pamukkale\'ye girişlerin yapıldığı turnikelerde uzun kuyruklar oluşurken, 2 saat içinde 7 bin kişinin giriş yaptığı öğrenildi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği\'nin girişimiyle Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından dünyaca ünlü Pamukkale\'ye girişler, Turizm Haftası kapsamında dün (salı) saat 16.00 ile 18.00 arasında ücretsiz yapıldı. Normalde 35 TL giriş ücretinin olduğu Pamukkale\'nin 2 saat için ücretsiz olması nedeniyle binlerce kişi akın etti. Turnikelerde uzun kuyruklar oluştu. Travertenler en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar, beyaz travertenlere çıkıp, suyla temas ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, 2 saat ücretsiz olmanın keyfini çıkardı.

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