(Görüntülü Haber) Pamuk yüklü kamyondan yılan çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, pamuk yüklü kamyonun sürücüsü, hız göstergesinde 1.5 metre uzunluğundaki yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Yoluna devam ederek Şanlıurfa\'da itfaiye merkezine gelen sürücünün kamyonundaki yılan, müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Viranşehir\'den yüklediği pamuğu Şanlıurfa\'ya götürmek üzere yola çıkan kamyon sürücüsü, bir süre sonra hız göstergesinin yanında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Araç içerisindeki lambayı açan sürücü, hız göstergesinde yılan olduğunu fark etti. Tedirgin olan sürücü, kamyonunu yol kenarına çekip yılanı çıkarmaya çalıştı. Uzun süren çabalarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, kilometrelerce yılanla birlikte yol alarak kent merkezindeki itfaiye merkezine ulaştı. Yılanı çıkartmak için harekete geçen ekipler, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ve 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan doğaya salınırken, sürücü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.