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(Görüntülü Haber) Palandöken'e İran'dan turist yağıyor

Turgay İPEK ERZURUM,(DHA) Palandöken Kayak Merkezi İran'dan gelen turistlerin ilgisi sebebiyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

18 Şubat 2018 14:37

Turgay İPEK ERZURUM,(DHA) Palandöken Kayak Merkezi İran\'dan gelen turistlerin ilgisi sebebiyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90\'lara ulaştı. Gündüz kayak yapan geceleri de otellerin diskolarında gönüllerince eğlenen İranlı turistler, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Palandöken, doldu taştı. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken\'e İran\'dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Karayolu ile yaklaşık 10 saat uzaklıkta olan Palandöken\'e uçak, otobüs ya da özel araçları ile guruplar halinde gelen İranlıların çoğunluğu Türkçe bildikleri için hiç yabancılık çekmiyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20\'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken\'i tıka basa dolduran İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.

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