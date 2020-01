(Görüntülü Haber) Palandöken: İthal et konusunu Rekabet Kurumu'na taşıdık

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Sanatkarlar Odası\'nın yer tahsisi için geldiği Batman\'da, ucuz et satışı ve ithal et ile ilgili değerlendirmede bulunarak, \"Şimdi ithal edilen etin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl kesildiğini bilmiyoruz. Bu konuyu Rekabet Kurumu\'na taşıdık. Oradan çıkacak kararı bekliyoruz\" dedi.



Esnaf Odaları Birliği\'ne yer tahsisi için Batman\'a gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Petrolleri Kirstal Park\'ta gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya ayrıca, Batman Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Talat Kara, Batman Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Kaplan ve çevre illerin esnaf odaları başkanları katıldı.



Gündemde olanl ithal et konusuna değerlendiren TESK Başkanı Palandöken, ucuz diye satılan ithal etin içerisinde ne olduğunu bilmediklerini belirterek, \"Sayın Cumhurbakanı ve Başbakan\'a bir mektupla bildirdim ama bakanla yüz yüze konuştuk. Dedik ki etik değil. Bir kere yani iki tane marketin ismi lanse edilmesini, diğer hem yerel, hem de ulusal marketlere tabiki esnaf zan altında. Bu zamın müsebibi gibi gösterilmenin ezikliği yaşıyoruz. Bunu yapmayın, tamam maksat ucuzluksa, biz vatandaşa bedava veririz. Çünkü vatandaşın öyle yarım kilo alacak durumu da yok. Vatandaşın kırmızı et için bu fiyatlarla ilgili çok da talebi yok. Niye yok? Alternatif ürünler var; beyaz et var. Ama kırmızı ete de rekabetin oluşması var. Asıl bu iş neden oldu? Bir işte bu bölgede terörden hayvancılık bitti. Sen bireysel işletmelere gereken desteği verirsen, işte insanlar bir iki hayvan alması suretiyle onu ona çıkarır. Oğlunu evlendirirken, bir tane satar. Efendim çatısını tamir ederken iki tanesini ahır yapar. Ekonomik dengeler ve hayvansal açığı olmayan bir ülkeydik, kendimize yetebilirdik. Şimdi ithal edilen etin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl kesildiğini bilmiyoruz. Vatandaşa sadece ucuz ama ne olduğunu anlatmadan. 1935\'te, 1928\'de Hıfzısıha yasasında; bu etin 4\'tan başka parçalanmayacağını şeklen koymuş. İki ön kol, iki de arka but. Şimdi bu et ne şekilde yapılmış, hangi kurallara kesilmiş, nasıl olmuş ucuzmuş? Vatandaş ucuzu değil sağlıklı, kaliteli kapısının önündeki, hatta sevdiği, diyaloğu olduğu esnaftan alır. Esnaf bunu pahalandırmıyor. Bu iş çok abartıldı, hatta medyaya o firmaların reklamını yaparak, bir haksız rekabet oldu\" dedi.



İthal edilerek ucuz diye vatandaşa satılan et konusunu Rekabet Kurumu\'na taşıdıklarını belirten Palandöken, \"TESK olarak ne yapmamız lazımdı tabiki bu işi Rekabet Kurumu\'na götürdük. Neticesini bekliyoruz. Rekabet Kurumu, \'Bu haksız rekabet\' dediği an bu iş duracak. Bu etin satışı da, bugünkü Hıfzısıha kanunlarına göre bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Esnafın da bu arada zammın müsebibi gibi gösterilmesi esnaf sanatkar açısından son derece olumsuz. Tabu ben vatandaşın ucuz etin yenmesine karşısında gibi görülüyorum, ifadeler öyle yer alıyor. Hayır ben sağlıklı et alınması için kapısının önünde et almasını, herkesin o mağazalara gitmemesi için kendine en yakın kasaptan almasını, temini için söylüyorum. İnşallah mu mesele haledilecek. Kasap esnafının dolaylı olarak ithalata verdiği paranın önüne geçecek. Halub ki bu ithalat bedelleri Türkiye\'deki, kırsal alandaki hayvancılığın gelişmesinin sağlanması lazım. Yoksa 8-10 insanın işi, hayvancılık olmayan insanın entegre tesis kurup sermaye grubunun oluşturması karşısındayız. Ben taze et sevdiğim için ithal et yemem\" diye konuştu.