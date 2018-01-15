(Görüntülü Haber) Palandöken cıvıl cıvıl

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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi her geçen sezon artıyor

15 Ocak 2018 14:10

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken\'e ilgi her geçen sezon artıyor. Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yarı yıl tatilinin yaklaştığı şu günlerde Palandöken\'de tesislerde doluluk oranları beklentileri aştı. 20\'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken\'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor. Sway Hotel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Palandöken\'e Türkiye\'nin dört tarafından turist geldiğini söyledi. Akça, sömestir tatiline sayılı günler kala doluluk oranlarının yüzde 85\'lerde tatilde ise yüzde yüze ulaşacaklarını belirterek şunları söyledi: \"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye\'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum\'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan \'toz kar\' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye\'nin değil, Avrupa\'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir.\" Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise Palandöken\'de insanların aynı pist üzerinde bir taraftan eğlenirken diğer taraftan gece kayak yapmanın keyfini çıkardığını söyledi. Palandöken\'in kayak ve eğlencenin aynı anda yaşandığı kayak merkezi olduğunu belirten Kanber, \"2011 ve EYOF 2017\'ye ev sahipliği yapan Palandöken\'in pistleri ve mekanik tesisleri mükemmel. Burada tatil yapmak ayrıcalıktır. Saat 08.00\'den 20.00\'ye kadar kayak yapan müşterilerimiz geceleri de meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yakılan ateş etrafında animasyon gösterilere eşlik edip, gönüllerince eğleniyorlar\" diye konuştu.

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