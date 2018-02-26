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(Görüntülü Haber) Pakistanlı çocuk, Nijeryalı gence refakatçilik yapıyor

Turgay İPEK ERZURUM,(DHA) Ağrı Dağı eteklerinde donmak üzereyken bulunan Pakistanlı 3 kaçak, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı

26 Şubat 2018 15:03

Turgay İPEK ERZURUM,(DHA) Ağrı Dağı eteklerinde donmak üzereyken bulunan Pakistanlı 3 kaçak, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 2\'nci ve 3\'üncü derece donma belirtisi görülen kaçaklardan sağlık durumu iyi olan 12 yaşındaki Hamza Muhammet Racu, hem iki vatandaşına hem de kendileri gibi sınır da ayağı donarak aynı kaderi paylaşan Nijeryalı Entrail Larleri\'ye refakatçilik yapıyor. Racu, Pakistan\'dan birlikte kaçtığımız Sacid Hacıcan Muhammed (15) ile Cesim Zehit\'in (18) el ve ayaklarının kesilme ihtimali var. Doktorlar bizimle çok ilgileniyor. Ben hemen hemen iyileştim. Bizden birkaç gün sonra da Nijeryalı Entrail Larleri\'yi getirdiler. Ben hem iki vatandaşıma hem de Larleri\'ye refakatçilik yapıyorum dedi. Ağrı\'nın Doğubayatız sınırında donarak ölmek üzere iken askerler tarafından kurtarıldığını belirten 28 yaşındaki Entrail Larleri\'ye, İki arkadaş çalışmak için İstanbul\'a bir arkadaşımızın yanına gidecektik. Fakat soğuk hava bina izin vermedi dedi.

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