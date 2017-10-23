(Görüntülü Haber) Öztürk Sarıca: Ardıç ağaçları madencilik faaliyetleriyle yok oluyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da, Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, küresel ısınmadan en son etkilenecek ardıç ağaçlarının madencilik faaliyetleri nedeniyle hızla yok olduğunu belirterek, buna karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.



Burdur\'a bağlı Karakent Köyü\'ndeki Lisinia Doğa Proje Alanı\'nda Burdur Gölü ve Ardıç Ağacı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Afyonkarahisar\'dan doğaseverler katıldı. Burdur Gölü kenarında yürüyüş yapan katılımcılar ardıç meyvesi topladı. Uygulanan projeler hakkında Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca katılımcılara bilgi verdi.



Hızla yok olan sulak alanlara ve ardıç ağacının hızlı bir şekilde yok olmasına dikkati çekmek için etkinliği düzenlediklerini söyleyen Öztürk Sarıca, \"Türkiye\'de pek çok sulak alan kuruma durumunda. Kurumanın önlenmesi ve içme sularına sahip çıkılması için bir an evvel tedbir alınmasını istiyoruz. Diğer taraftan küresel ısınmadan en son etkilenecek ardıç ağaçlarının maalesef madencilik faaliyetleriyle birlikte hızlı yok oluşuna karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Buradaki doğaseverlerin isteği tamamen bu yöndedir\" dedi.



Burdur Gölü\'nün ilk çekildiği alanlarda çok fazla kanser vakası görüldüğüne dikkat çeken Öztürk Sarıca, \"Bunun sebebi de oradaki zararlı kimyasallar insanların üzerine tozla yağmurla savrulduğu için. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde Burdur\'u da böyle bir tehlike beklediği için Burdur Gölü\'nün çok yavaş şekilde çekilmesi için mücadele veriyoruz. İnsanlara \'Ya tasarruflu su yöntemlerine geçin ya da su tüketmeyen üretimlere geçin\' diyoruz. Burdur ve çevresinde büyükbaş hayvancılık çok yaygın. Hayvanları beslemek için mısır ve yonca üretiyoruz. Bunlar da çok fazla su tüketiyor\" diye konuştu.



Etkinliğe katılan Burdur Bisiklet Topluluğu Başkanı Ahmet Men, \"Yok olan ardıç ağaçları ve suyu çekilen Burdur Gölü\'nün sessiz çığlıklarına ses vermek için bisikletlerimizle buraya gelerek etkinliğe destek verdik\" dedi.



Burdur Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nuri Gök, doğasever olarak küçük bir katkı koymak için etkinliğe katıldıklarını söyledi.



Isparta GÖLDOSK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Fikret Yurtaslan da \"Burdur Gölü ve ardıç ağacına bir ses de biz vermek istedik\" ifadelerini kullandı.