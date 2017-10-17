(Görüntülü Haber)  Özgecanlar Derneği'nin feshedilmesine karar verildi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan\'ın adına kurulan Özgecanlar Derneği\'nin, aile ile dernek yönetimi arasındaki gerilimin ardından kapanmasına karar verildi.



Kentte bir süreden bu yana gündemi meşgul eden Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan ile Özgecanlar Derneği eski Başkanı Hediye Dalğıç arasında uzlaşma sağlandı. İki taraf el sıkışarak derneğin feshedileceğini açıkladı. Karşılıklı iddialar ve ardından suç duyurusunda bulanan Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan ile Hediye Dalğıç, Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde gazetecilerin karşısına çıktı. İlk olarak söz alan Yaşasın Aslan, derneği fesih etme kararı aldıklarını açıkladı. Aslan, şöyle dedi:



\"Bizlerin uzlaştığı en önemli mesele Özgecan Aslan isminin kıymetidir. Özgecan Aslan ismini gölgelememek amacıyla bir araya gelerek aramızdaki tartışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaşmaya vardık. Karşılıklı olarak iddialarımızdan vazgeçmeye karar verdik. Hediye Hanım hakkındaki tüm iddialarımızdan vazgeçtik. Hali hazır yönetim kurulunun istifasının ardından derneğimiz yeni bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Bu yönetim kurulu da tüzüğümüz gereği yakın bir zamanda genel kurula gidecek ve derneğin fesih işlemlerini başlatacaktır\" dedi.



Dernekler Masası raporunu gösteren Hediye Dalğıç ise şöyle konuştu:



\"Benim söyleyecek bir şeyim yok. Dernekler Masası\'na inceleme talep etmiştik ve sonuçlar geldi. Derneğimiz kamu yararına çalışmıştır. En ufak bir yanlışı yoktur. Ters giden bir şey olmamıştır. Öncelikle bir anne olarak Özgecan\'a çok değer verdim. Ailenin acısını ilk günden bu yana paylaştım. Herhalde bazı yanlış yönlendirmeler yüzünden talihsiz bir açıklama yapıldı. Bunlarla bizim ne dernek, ne şahıs, ne de Aslan Ailesi olarak ilgimiz yok. Bunlar bize yakışmayacak şeylerdir. Dernekten istifa etmiştim zaten. 5 bin kadına istihdam garantisi veren SODES projesi askıda kaldı, en çok üzüldüğüm konu bu oldu.\"



Konuşmaların ardından ikili el sıkışarak birbirleri hakkında verdikleri suç duyurularını çektiklerini söyledi.

