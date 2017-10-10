(Görüntülü Haber) (özel) Vakıfbank'ın milli pasörü Naz Aydemir Akyol: "Hedefimiz bütün kulvarda şampiyonluk"

\"Rusya ve Bulgaristan maçları 1-2 top yüzünden gitti\"





\"2020 Olimpiyatları için Guidetti gerekli kadroyu hazırlayacaktır\"





Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank\'ın başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol, VakıfBank Kulübü\'nün düzenlediği yeni sezon öncesinde düzenlediği basın davetinde Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu.



\"2\'NCİLİĞİ HİÇBİR ZAMAN BAŞARI OLARAK KABUL ETMİYORUZ\"



Takım olarak hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirten Naz Aydemir Akyol, \"VakıfBank olarak hedefimiz her zaman 1\'inci olmak. 2\'nciliği hiçbir zaman başarı kabul edilmediği bir kulüpte mücadele ediyoruz. Bu yüzden 1\'incilikten başka bir hedefimiz asla olmuyor. Bunun için de zaten kulüp bize bütün imkanları sağlıyor. İyi oyuncular aldık bu sene ve çok iyi bir teknik kadromuz var. Bize de sadece sahaya çıkıp mücadele etmek kalıyor\" şeklinde konuştu.



\"RUSYA VE BULGARİSTAN MAÇLARI 1-2 TOP YÜZÜNDEN GİTTİ\"



Azerbaycan\'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası\'nda Bronz madalya kazanan takımda yer alan Aydemir, \"Avrupa Şampiyonası\'na bakıldığı zaman skor olarak kötü başladık aslında ama kaybettiğimiz Rusya ve Bulgaristan maçları bir-iki top yüzünden kaybedilen maçlardı. Sonrasında Ukrayna\'yı yenerek gruptan çıktık. Önce Polonya\'yı daha sonrasın da grup maçlarında kaybettiğimiz Rusya\'yı yendik. Böyle bir turnuvaydı bizim için. Demek ki zorluğu da görmemiz gerekiyormuş ki daha sonrasında iyi oynayabilelim. Turnuvada Avrupa 3\'üncüsü olmak iyi bir başarıydı. Ev sahibi Azerbaycan ile madalya maçına çıkıp maçtan 3-1 gibi net bir skorla ayrılmak oldukça önemliydi. Şimdi bir jenerasyonun sonuna geldik. 2 tane oyuncumuz bıraktı. Bundan sonraki süreçte 2020 Olimpiyatlar için antrenörümüz Giovanni Guidetti gerekli kadroyu hazırlayacaktır\" dedi.



\"MÜCADELE ETTİĞİMİZ BÜTÜN KULVARLARDA ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR\"



Bireysel olarak hedeflerinden de bahseden Naz Aydemir Akyol, \"Bu sene mücadele ettiğimiz bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefimiz var, başka bir durum zaten düşünülmüyor\" diyerek konuşmasını sonlandırdı.