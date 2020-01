(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Türk futbolunun yeni 'Emre'si milli takımı hedefliyor

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un sol ayaklı genç orta saha futbolcusu Emre Kılınç, milli takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında olmayı hedefliyor. Yeni bir jenerasyon ile milli takımın yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirten Emre Kılınç, \"Gençler olarak çok çalışarak milli takımımızı olması gerektiği yere getireceğiz\" dedi. Kırmızı-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun devre arasında Boluspor\'dan transfer ettiği ve Demir Grup Sivasspor\'un şampiyon olmasında attığı 5 golle büyük katkısı bulunan 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, bu sezon kariyerinde ilk kez Süper Lig’de futbol oynamanın gururunu yaşıyor. Bu sezon Süper Lig\'de kırmızı-beyazlı formayla 7 maçta da forma giyerek teknik direktör Samet Aybaba\'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Emre Kılınç, ligin 5\'inci haftasında Osmanlıspor ağlarını havalandırarak kariyerindeki ilk Süper Lig golünü de atma başarısı gösterdi. \"SÜPER LİG\'DE OYNAMAK GURUR VERİCİ\" Süper Lig\'de oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Kılınç \"Süper Lig\'de oynamak benim için daha güzel, daha gurur verici bir şey. Çünkü hedeflerime yavaş yavaş tırmanmaya başladım. Buraya çıktıktan sonra da kendimizi daha çok geliştirmemiz gerektiğini öğrendim. Onun için de çalışmalarımıza devam ediyorum. Her gün ekstra antrenmanlarımı yapıyorum. Antrenmanlarda da elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha da güzel olacak. Alt ligle Süper Lig arasındaki en büyük fark kalite farkı. Yaşam standartları yüksek. Çok daha yüksek standartlarda çalışıyorsun. Aldığın para ona göre, beslenmen ona göre. Her şeyin değişiyor. Performansım şu an istediğim seviyede değil. Üstüne koya koya devam edeceğim\" dedi. \"HEDEFİM MİLLİ TAKIM\" Daha önce U-19, U-20 ve U-21 milli takımlarında kısa süreler alan Emre Kılınç, Süper Lig\'de oynama fırsatını lehine çevirerek A Milli Takım\'a yükselmeyi planlıyor. Demir Grup Sivasspor\'da iyi bir sezon geçirmek istediğini belirten genç oyuncu \"Şu an hedefim, burada kalıcı olup, Sivasspor\'da iyi bir sezon geçirip inşallah önümüzdeki senelerde de daha yukarılara tırmanmak. Her Türk futbolcunun olduğu gibi benim de milli takım hedefim var\" ifadesini kullandı. \"BAŞARILI BİR JENERASYON GELECEKTİR\" A Milli Takım\'ın dönem dönem kötü sezonlarının olduğunu, yeni jenerasyonla birlikte yeniden yükselişe geçebileceğini ifade eden Kılınç \"Dönem dönem böyle kötü zamanlarımız olabilir. 2002 yılında, 2008 yılında milli takımımızın çok daha başarılı olduğu yıllar da oldu. Bu sene böyle bir talihsizliğimiz oldu. Geçen sene son anda Avrupa Şampiyonası\'na katılmıştık. O zaman çok başarılı olarak nitelendiriliyordu takımımız. Şampiyonada başarısız oldular. Yine böyle başarılı bir jenerasyon gelecektir. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Genç futbolcular olarak çalışarak elimizden geleni yapıp, milli takımımızı olması gerektiği yere getireceğiz\" diye konuştu. \"İLK MAĞLUBİYETLERİNİ TATTIRMAK İSTİYORUZ\" Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı hakkında da görüşlerini dile getiren Emre Kılınç, \"Kasımpaşa sezona kötü başlamadı aslında ama onlar da hemen hemen bizim standartlarımızda ilerliyorlar. 8 puanları var, iç sahada hiç yenilmemiş bir takım. İnşallah biz onlara bu sezon sahalarında ilk mağlubiyeti tattırmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.