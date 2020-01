(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram Hedefim 4 büyük takımın birinde oynamak

Hollanda\'da altyapı eğitimimi görmesem, belki de bugünkü Ömer Bayram olamazdım

Umarım 4 büyüklerden biri, Türkiye\'nin en iyi sol beklerinden biri olduğumu görür

Milli forma için elimden geleni yapacağım

Şampiyonluk yarışında favori Beşiktaş ile Başakşehir

Akhisarspor\'un ilk 6 içerisine gireceğine inanıyorum

Tolga SAĞLAMANTALYA, (DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor\'un sol bek oyuncusu Ömer Bayram, 4 büyük takımdan birinde oynamayı hayal ettiğini belirterek, İnşallah bir büyük takım, Türkiye\'nin en iyi sol beklerinden biri olduğumu görür dedi.

Hollanda kariyerinin ardından Türkiye\'de Kayserispor\'a transfer olan ve burada 4 sezon oynadıktan sonra Teleset Mobilya Akhisarspor forması altında mücadele etmeye başlayan Ömer Bayram, gelecekteki hedefleriyle ilgili olarak Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Hollanda futbolu ile Türk futbolu arasındaki farkları anlatan 26 yaşındaki sol bek, Zaten en büyük fark altyapı. Hollanda\'da altyapıyı çok önemsiyorlar. A takımdan daha fazla ilgiyi altyapıda görüyorsun. Orada altyapı eğitimimi görmesem belki de bugünkü Ömer Bayram olamazdım. Avrupa\'da yönetimle fazla bir bağlantınız olmuyor. Sadece sözleşme uzatma gibi konularda görüşüyorsunuz. Ama Türkiye\'de sürekli diyalog içerisindesiniz. Bu da ister istemez oyuncuyu etkiliyor. Futbolcunun işi futbola odaklanmak ama Türkiye\'de farklı faktörler öne gelebiliyor diye konuştu.

GÜCÜMÜZÜ VE YAPABİLECEKLERİMİZİ BİLİYORUM

Teleset Mobilya Akhisarspor\'un ilk yarıdaki performansını değerlendiren Ömer Bayram, şunları söyledi

İlk haftalar takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. İlk 9 haftada zirveye yakındık. Sonrasında performans düşüklüğü yaşadık. Sakatlıklar oldu, talihsiz anlar oldu. Bu da takıma yansıdı ve negatif bir seriye başladık. İlk 9 haftada bu puanları kazanan da bizdik, sonrasında kaybeden de yine bizdik. Gücümüzü ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. İnanıp, aynı şekilde devam edeceğiz.

MİLLİ TAKIMA YAKIN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORDUM AMA DEMEK Kİ BAKIŞLAR FARKLI

En büyük hedeflerinden birinin A Milli takım formasını gitmek olduğunu ifade eden Ömer Bayram, bu konuda şöyle konuştu

Bireysel olarak istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Katkı olarak belki asist anlamında düşüşteyim ancak üzerine koyarak devam edeceğim. Takıma ne kadar katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Futbolcunun her zaman hedefi olmalı. Benim de en büyük hedeflerimden biri A Milli takım. Buna da yakın olduğumu hissediyordum açıkçası. İlk 9 haftada Türkiye Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuşuyordu. Orada kendimi Milli takıma yakın hissettim ama demek ki bakışlar farklı. Daha çok çalışıp, üzerine koyarak herkese Ömer Bayram\'ın nasıl bir sol bek olduğunu göstermeliyim.

İNŞALLAH 4 BÜYÜKLER BENİ GÖRÜR

Büyük takım hayalinin olduğunu anlatan sol bek oyuncusu, şunları dedi

Bunu gerçekleştirmek için her gün çalışıyorum. İnşallah da bunun farkındalar ve görüyorlardır. Pes etmeyeceğim. 6 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Bu da bir dönem, sonra göze batmalıdır. Elimden geleni yapacağım. İnşallah bir büyük takım Türkiye\'nin en iyi sol beklerinden biri olduğumu görür. Türkiye\'nin 4 büyükleri hepsi birbirinden güzel takımlar. Türkiye olmazsa Avrupa hayalim var. Hayallerimi gerçekleştireceğime eminim. Ömer Bayram yolun sonunda istediği yere gelecektir.

SEZON SONU 4 BÜYÜK OLMAZSA AVRUPA OLUR

4 büyüklerden birine transferinin gerçekleşmemesi durumunda Avrupa\'ya gidebileceğini söyleyen Ömer Bayram, şöyle devam etti

Menajer aracılığıyla telefonum her zaman çalıyor, ben de durumumu açıklıyorum. Sonuçta bir sözleşmem var. Kulübümün haberi olmadığı noktada benim yapacak bir şeyim yok. Üzerine koyarak devam edersem en kısa sürede hedeflerim gerçekleşir. Tabii ki öncelikli hedefim Akhisarspor. İstikrarlı bir şekilde kendimizi yukarıya doğru taşımalıyız. İkinci hedefim ise A Milli takım. Gol ve asist yönünden üzerine koyarsam hedeflerime ulaşırım. Hedefi olan büyük bir camiaya gitmek, kendimi aşmak istiyorum. 1.5 sene sözleşmem var ama ben Akhisarspor\'a para kazandırmak istiyorum. Sonuçta bu kulüp bana kapılarını açtı. Sezon sonu 4 büyük olmazsa Avrupa olur diye düşünüyorum.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BEŞİKTAŞ İLE BAŞAKŞEHİR FAVORİ. BİZİM DE İLK 6 İÇERİSİNDE YER ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir\'i favori olarak gördüğünü kaydeden Ömer Bayram, Şampiyon adayı 3-4 takım var. en favori Beşiktaş\'tır. 2 sene arka arkaya şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi\'nde de çok iyi gidiyorlar. Medipol Başakşehir de çok iyi gidiyor. Bence yarış bu iki takım arasında geçer diye düşünüyorum. Tabi bir Fatih Terim faktörü olabilirse Tüm Türkiye için güzel olur. Ne kadar zor olsa da bizim de ilk 6 içerisinde yer alabileceğimizi düşünüyorum. Kadromuz güçlü, arkadaşlık ve hocamız iyi. Geçen sene 7\'inci bitirdik. Bu sene neden olmasın diyerek açıklamalarını noktaladı.