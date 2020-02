(Görüntülü Haber) (Özel) Kazan dairesinde yapılan idman, şampiyonluklar getirdi (2)

Fatih TURAN - Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da İbrahim Alemdağ Ortaokulu\'nda eğitim gören 70 öğrenciden oluşan voleybol takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Kara\'nın antrenörlüğünde başarıdan başarıya koşuyor. Spor salonu bulunmayan okulun betonla kaplı zemininde antrenman yapmak zorunda kalan sporcular, yağışlı ve soğuk havalarda ise okulun koridoru ve kazan dairesini kullanıyor. İl birincilikleri elde eden okulun genç sporcuları azimleriyle de son 5 yılda 20\'ye yakın kupa kazanmayı başardı. Ortahisar ilçesi, Konaklar Mahallesi\'nde 5 yıl önce eğitim-öğretim hayatına başlayan İbrahim Alemdağ Orta Okulu\'nda okuyan öğrencilerden oluşan voleybol takımı, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor. 563 öğrencisi, 33 öğretmen kadrosuyla eğitim hayatına başlayan okul, kız ve erkekli oluşturulan voleybol takımlarının mücadele ettiği bazı müsabaka ve turnuvalardaki başarısıyla da dikkati çekiyor. Spor salonu bulunmayan okulun bahçesinde beton zeminde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yağışlı ve soğuk havalarda ise antrenman için okulun koridoru ve kazan dairesini kullanıyor. Tüm koşullara karşın başarı için kenetlenen genç sporcular, gösterdikleri azimleriyle de son 5 yılda 18 kupayı ise kazanmayı başardı. ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ BÜYÜTTÜ Bölge illeri ve kentteki okullararası düzenlenen voleybol müsabakalarında birincilikler elde eden voleybol takımı, 4 yıl üst üste de Türkiye yarı finalini oynadı. Okulun, kız ve erkek voleybol takımı sporcuları en son geçtiğimiz günlerde Kars ilinde düzenlenen Voleybol Küçükler Grup müsabakalarında da rakiplerini eleyerek Türkiye yarı finali biletini aldı. Öğrenciler, 5\'inci kez katılacakları yarı final ve finaldeki rakiplerini yenerek okuldaki okullarındaki kupalarına bir yenisi daha eklemeyi hedefliyor. \'ONLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUM\' Gösterdikleri performansla kent ve bölge illerinde organize edilen turnuvaların favorisi olarak gösterilen voleybol takımının başarısına katkı sağlayan Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Kara, başarı öyküsünü Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlattı. Okullarında spor salonunun olmamasına rağmen yılmadıklarını belirten Kara, \"Okulumuz 5 yıllık eğitim-öğretim hayatında yaklaşık 500 sporcu yer aldı. Şu an 70 öğrencimizi çalıştırıyoruz. Tabii yoğun bir talep de var. Şartlar ve imkanlar el vermeyişi, spor salonumuzun olmayışı bizi çalışmalarımızda zorluyor. Arabamla çocukları evlerinden alıp okula getiriyorum. Tüm zamanımı neredeyse okulda spora veriyorum. Çocuklar bu sporu seviyor, bende onlar için mücadele ediyorum\" dedi. \'TÜRKİYE KUPASINI İSTİYORUZ\' Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu da ifade eden Kara şöyle konuştu: \"Hava şartları el vermediği zaman genelde okulun koridorunu ve alt kattaki kalorifer dairesini kullanıyoruz. Kantinin ve kömürlüğün duvarlarında top sektiriyoruz, çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Çocuklar çok azimli, bu da beni çok mutlu ediyor. Spor salonumuz olmadan 4 yıl üst üste yarı final oynadık. Hemen hemen her yıl kent ve bölge şampiyonluklarımız var. Artık il birincilikleri yetmiyor, Türkiye kupasını istiyoruz. Belki bir salonumuz olsa onu da gerçekleştirebilirdik. Biz her ne olursa olsun hedefimiz Türkiye finali olarak koyduk. Şu anda yarı finale kaldık. Parke olmadığı için benim odamı da kullanarak parke sorunu da bu sayede aşmış oluyoruz. İnşallah daha çok kişiye sporu sevdiririz.\" ÖĞRENCİLER SPOR SALONU İSTİYOR Okulun ve Anadolu Yıldızlar Ligi kaptanı 8\'inci sınıf öğrencisi Havvanur Şimşek de hedeflerinin milli takıma seçilmek olduğunu dile getirerek, \"Hüseyin hocamın motivasyonuyla sporda başarı inancım arttı. Okulumuzu ve kentimizi temsilen birçok kentte turnuvalara katıldık. Buralardan başarılar elde ettik. Yağmurlu havalarda, okulun kantini kömürlük ve hocamızın odasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulumuzda spor salonu olsa belki ilerde daha da başarılı olunabilir\" diye konuştu. \'KENDİMİZİ YÜKSEK HEDEFLERE ADADIK\' 7\'inci sınıfta okuyan Bedirhan Yeşilyurt kendilerini yüksek hedeflere adadıklarını anlatarak, \"Bu spora 5\'inci sınıfta başladık ve devam ettik. Çok çalıştık ve hedefimizi milli takıma katılmak olarak belirledik. Yağmurlu ve soğuk havalara hiç aldırış etmeden takımca çalışarak hep kendimizi yüksek hedeflere adadık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Havalar soğuk oldu hiç ara vermedik. Gerek kömürlükte gerekse de koridorlarda çalışmalarımıza devam ettik. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir spor salonumuzun olmasını çok isteriz\" dedi. 6\'nci sınıf öğrencisi Aysima Öztürk ise zor şartlarda çalışarak başardıklarına işaret ederek okullarında spor salonunun olmasıyla daha çok çalışarak daha çok başarılara imza atabileceklerini söyledi. Öte yandan İbrahim Alemdağ Orta Okulu, geçen yıl da Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı\'nda (TEOG) kentte ilk 7 okul arasına adını yazdırarak spor alanında gösterdiği başarıyı eğitim alanında da sergilemiş oldu.