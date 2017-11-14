(Görüntülü Haber) (Özel) Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz Türüç unutulduğundan süre alamamıştır !.."

Başkan Bedir; Deniz Türüç ve Atila Turan\'ın Galatasaray\'ın transfer listesinde olduğu hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Kayserispor Başkanı Erol Bedir A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan ancak iki maçta da forma şansı bulamayan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç\'ün, Lucescu tarafından unutulduğundan süre alamadığını düşündüğünü söyledi. Kayserispor\'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın antrenmanını takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu. Bedir yaptığı konuşmasında, \"Gençlerbirliği iki takım adına da zor bir maç olacak. Gençlerbirliği de kritik bir bölgede bulunuyor. Bizim de şiddetle puana ihtiyacımız var. Hafta sonu maçında sarı kart cezası nedeniyle Deniz Türüç forma giyemeyecek. Tüm ekip pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda puan mücadelesinde bulunacak. Umuyoruz galip gelen taraf biz oluruz\" diye konuştu. \"UMUT BULUT VE LEVENT MİLLİ FORMAYI HAK EDİYOR\" A Milli takımla ilgili soru üzerine konuşan Başkan Bedir, \"Adı üstünde Milli takım, ona göre düşünmemiz lazım. Deniz ve Atila hak ettikleri şekilde milli takıma gittiler. Burada söylemek istediğim bir şey var; bazen Milli takıma çağırılmayı unutup daha sonra milli takıma çağırılan isimler var. Bazen de milli takıma futbolcu çağırılıyor ama oynatılmayı unutuluyor. Bunu Deniz Türüç için söylüyorum. Deniz iki maçta da kadroya alındı ancak maça alınmadı. Lucescu\'nun bir düşüncesi vardır ama umarım, unutma değildir. Yoksa bir özel maç sonrası Türk futbolunun geleceği olarak görülen Deniz\'in süre alamamasını ben başka türlü düşünemiyorum. Milli takımda oynamasını tavsiye edebileceğimiz başka oyuncularımızda var. Ancak bu oyuncular fazla forma şansı bulamadığından, milli takım yetkililerinin görmeden alamayız düşünce olabileceği için bir şey diyemiyoruz. Hiç oynamamış takip edilmemiş bir stoper mevkiindeki futbolcu kardeşimiz Milli takıma alınıyorsa bizde Levent Gülen diye bir futbolcu var. Genç, yetenekli, kendisine ileriye dönük büyük umutlar besliyoruz. Bizdeki deneyimli sporcularının form durumlarının iyi olmasından dolayı forma şansı bulamıyor. Milli forma hiç oynamayan isimlerden ziyade az forma şansı bulabilen isimlere emanet edilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Tecrübeye önem veriyoruz deniliyorsa Umut Bulut, unutulmamalı. Umut, yaşına ters orantılı olan performansıyla anormal bir enerjiyle çalışıp anormal bir şekilde mücadele örneği gösteriyor. Ben Umut Bulut\'un da Milli takımda iyi bir performans sergileyeceğine, enerjisi ile takıma olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Tabii ki karar mercii A Milli Takımlar teknik heyetidir ve onları oraya getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimidir. Biz sadece sonuçları itibari ile eleştiririz. Ancak bir anket yapsanız ülke genelindeki birçok kişi Milli takım kadrosuna çağırılan isimler hakkında mutlu değildir. Deniz Türüç unutulup süre alamamıştır. Bunun başka izahını düşünemiyorum. Sayın Lucescu müsabakalardan önce düzenlediği basın toplantısında futbolcumuzun adını vererek \"mutlaka bu oyuncuyu görmek istiyorum\" demişti\" diye yanıt verdi. \"TRANSFER HABERLERİ ASILSIZ\" Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç ve Atila Turan\'ın Galatasaray\'ın transfer listesinde olduğu hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Milli takım kampında olan Deniz ve Atila hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösteren Başkan Bedir, \"Biz oyuncularımıza transfer tekliflerinin gelmesine veya büyük bütçeli kulüplerin sporcularımızla ilgilendiğini duymaktan mutlu oluruz. Demek ki doğru ve iyi şeyler yapıyoruz ki bunlar böyle gündem oluyor deriz. Zorumuza giden olaylar ise; bazı yazar arkadaşlar oturuyorlar büyük bütçeli takımların eksikliklerini tespit ederek \"buralara kimler alınmalı\" diye kafa yorup kendilerince liste yapıyorlar. O takımların bedelsiz göndermek isteyip elden çıkartamadığı isimleri bize yakıştırıyorlar. Ben bunun bize saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tür haberlerin büyük bütçeli takımlardan habersiz yapıldığını düşünüyorum, bizim de haberimiz yok. Masa başı gazetecilik hoş bir şey değil\" diye ifade etti. Kayserispor, Ligin 12\'inci haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği hazırlıklarına ülkelerinin Milli takımlarında yer alan 5 sporcu ile sakatlığı devam eden Varela katılmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanın ilk kısmında koşu çalışmaları yaparken, ikinci kısmında ise pas ve şut çalışması yaptılar. Antrenman öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, futbolcuları ile uzun bir konuşma yaptı.