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(Görüntülü Haber) (Özel) Kağıthane'de LPG'li otomobil patlamalarla yandı

Özgür EREN / İSTANBUL DHA Kağıthane'de park halindeki LPG'li otomobil, bir anda yanmaya başladı

20 Aralık 2017 00:41

Özgür EREN / İSTANBUL DHA Kağıthane\'de park halindeki LPG\'li otomobil, bir anda yanmaya başladı. Patlama seslerinin duyulduğu otomobil yangını, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol atına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 13.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, LPG\'li olduğu öğrenilen park halindeki otomobilin motor kısmında bir anda yangın çıktı. İçerisinde kimsenin olmadığı otomobilde alevler yükselirken patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, tazyikli su sıkarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Otomobil yangını, patlama sesleri ve itfaiye ekibinin müdahalesi çevredeki bir evin balkonundan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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