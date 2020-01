(Görüntülü Haber) Özel jet uçakla ucuz uçuş projesi birinci oldu

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü\'nün düzenlediği \'2017 Yazılımda Yenilikçi Projeler Yarışması\'nın kazananları, İKÜ’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. İKÜ Ataköy Yerleşkesi Önder Öztunalı konferans salonunda yapılan ödül törenine İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, Rektör Yardımcısı Nihal Sarıer, teknoloji ve proje birimi fiKÜr\'ün Direktörü Prof. Dr. Sinan Alçın, proje sahipleri ve öğrenciler katıldı. Toplamda 11 grubun katıldığı yarışmada ilk 3\'e girenler ödüllerini İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel\'in elinden aldı. Ödül töreninde 1\'inci olan gruba 5 bin lira, 2\'nci olan gruba 3 bin lira ve 3\'üncü olan gruba ise 2 bin lira ödül verildi. Öğrenciler verilen ödülün kendilerini teşvik ettiğini ve projeleri için kaynak oluşturduğunu belirtti. Yarışmanın jüri üyeleri ise şu şekilde; İKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, Doç. Dr. Özge Çelik, Doç. Dr. Özgür Koray Şahingöz, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Üvet, Eren Holding eğitim müdürü Tülin Selçuk ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı\'ndan (TTGV) Melih Efeoğlu. İNSANLARIN JETLE UCUZ UÇMASINI AMAÇLAYAN PROJE BİRİNCİ OLDU Akif Can Kılıç ve Kaan Karaman, insanların daha ucuza jetle yolculuk yapmasını amaçlayan projeleri jetleuc.com ile birincilik ödülüne layık görüldü. Proje özel jetlerin boş bir şekilde gerçekleştirilen pozisyonlandırma uçuşlarının ticari olarak değerlendirilmesini amaçlıyor. Yolcular için zamandan ve bütçeden kazanım, firmalar için ise maddi kazanım sağlamasını hedefliyor.Proje paylaşım ekonomisi kökenli bir web ve mobil platform olarak önümüzdeki dönemde tüketicinin karşısına çıkacak. İkincilik ödülü de geliştirdikleri “Gealist” adlı uygulama ilefinansal analizler ve sigorta sistemi ile e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişlerde yaşanan sıkıntıları ve yaşanan mağduriyetleri minimum düzeye indirmeyi hedefleyen “Gealist ekibi üyelerine gitti. Üçüncülük ödülü ise kurdukları “Psikoloji Ağı” adlı web platformu ile psikoloji bölümü öğrencileri, Taner Türker, Samet Hakan Uzunlar ve Berker Gonca\'ya verildi. Psikoloji alanındaki güncel etkinliklerin, haberlerin, iş ve staj duyurularının, nitelikli ve bilimsel bilgilerin paylaşıldığı, psikoloji alanında eğitim almış herkesin içerik üretebileceği içerik platformu “Psikoloji Ağı” projesi ile psikoloji alanına ilişkin farkındalık yaratılması amaçlanıyor. \"SANAYİ 4.0 SÜRECİYLE YAZILIM DAHA ÖNEMLİ BİR HALE GELDİ\" Ödül törenin ardından yarışmaya ilişkin bilgi veren İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve fiKÜr Koordinatörü Prof. Dr. Sinan Alçın,\"İKÜ Teknoloji ve Proje Destek Birimi çatısı altındaki kuluçka merkezinin 2017 yılı “Yazılımda Yenilikçi Projeler” çağrı dönemine katılan gruplar arasında ilk 3\'e girenlere ödülleri takdim edildi. Bu yıl sadece yazılıma dönük projeleri destekleme çağrısı açtık. Yazılımı önemsememizin sebebi özellikle Sanayi 4.0 süreci ile birlikte nesnelerin akıllandığı ve birbiriyle çok daha fazla iletişime geçtiği bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu süreçte de olmazsa olmaz yazılım, yazılımda öğrencilerin ortak projeler geliştirmesi gelecekte de birçok alanın dönüşümün sağlanmasının katkısı olacağını inanıyoruz. Bu yılki çağrımıza 11 grup katıldı. Bu gruplardaki öğrenci arkadaşlarımız çok farklı alanlarda eğitim alıyor, toplumun çeşitli sorunlarına çözüm bulmaya çalıştılar. Bu projeler tabi ki ticarileşme niteliği taşıyan projeler bu yönde de onlara destek sağladık\" dedi. \"AMACIMIZ İNSANLARIN JETLE DAHA UCUZA UÇMASINI SAĞLAMAK\" Jetleuc.com ekibi üyelerinden İKÜ Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Akif Can Kılıç birinci oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Proje hakkında bilgi veren Kılıç şunları söyledi; \"Mobil aplikasyon tasarladık, şuan firmalarla anlaşmaya çalışıyoruz. Amacımız insanların jetle uçmasını sağlamak. Bunu nasıl yapacağız örneğin İstanbul\'dan Ankara\'ya giden jet var, yolcuyu Ankara\'dan alacak. İstanbul\'dan yolcu bulamadı. Bu uçuşu biz sisteme giriyoruz daha sonra da koltuk koltuk satmayı planlıyoruz. Fiyatı ise İstanbul-Ankara uçuşlarında business fiyatlarının biraz üstünde olacak. 3\'üncü havalimanı açılıp Atatürk Havalimanı kapandıktan sonra orayı sadece özel uçaklar ve bazı kargo uçaklarının kullanacağından bahsediliyor. Atatürk Havalimanı hem şehrin merkezinde olacak hem de 3\'üncü havalimanı uzak geleceğinden insanların bizim uygulamamıza yöneleceklerini düşünüyoruz. Şu bazı firmalarla görüşme halindeyiz. Anlaşma sağlamamız durumunda söz konusu projeyi hayata geçireceğiz.\" \"ÖZEL JETE BİNMEK İÇİN ŞİRKET SAHİBİ OLMANIZA GEREK YOK\" Kaan Karaman ise artık insanları jetlere binmesi için şirket sahibi olmasına gerek kalmayacağını söyledi. Karaman, \"Asgari ücretin biraz üstünde geliri olan kişi özel jetle uçma deneyimi yaşayabilir. En son baktığımızda Türkiye\'de 200-220 civarında özel jet vardı, şuan talebi karşılamak için yeterli bir miktar. Ayrıca grup indirimi de yapacağız. Projenin yazılımını ve iş modelini okuldan öğrendiklerimizle halletmiştik fakat uçak ve satışlar, iptal şartları ve üyelik konusunda eksiğimiz vardı. Kazandığımız ödülle ile hukuki danışmanlık şirketi ile görüşüp onların halletmesini sağlayacağız \" diye konuştu. \"E-TİCARET SİTESİNDE YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE OLUŞAN GÜVENSİZLİK SORUNUN ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYORUZ\" Yarışmada ikinci olan Gealist ekibinden, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve Darbaş, platformumuzun adı; Güvenlist, amacımız e-ticaret siteleriyle alışveriş tutkunlarını bir araya getirmek ve alışveriş sırasında oluşan güvensizlik sorunu ortadan kaldırmak. Dolandırıcılık vakaları, para iade sorunları gibi alışveriş yapanların karşılaştığı her türlü problemi ortadan kaldırmayı ve alışveriş sırasında mağdur olan tüketicileri sigortalayarak güvenli alışveriş ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Ocak 2018\'den itibaren site aktif hale gelecek. Ödül sayesinde daha çok motive olduk. Ayrıca sermayemizi artırıp daha fazla yazılım geliştirdik. İKÜ\'ye, hocalarımıza, Kuluçka Merkezi\'ne çok teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı. Gealist ekibinden Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Hakan Kapaklı ise Amerika\'da şirketleştiklerini, Türkiye\'de de lansman yapmayı düşündüklerini ilerleyen zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştıracak bu projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi. \"PSİKOLOJİ AĞI PROJESİYLE; PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİN İÇERİK ÜRETİP, ÖN PLANA ÇIKMALARINI HEDEFLİYORUZ\" Yarışmada üçüncü olan Psikoloji ağı ekibi üyelerinden İKÜ Psikoloji Bölümü mezunu Samet Hakan Uzunlar, \"Projemiz Psikoloji Bölümü öğrencilerinin kendi içeriklerini yükleyip, kendilerini ön plana çıkarabileceklerini amaçlayan bir ortam sağlıyor, bunun dışında kamuyu da bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sitede profil sayfası oluşturmayı düşünüyoruz. Böylelikle psikologlar kendilerini oraya kaydedecekler, psikoloğa ihtiyacı olanlar ise belli filtrelere göre arama yapıp, kendilerine uygun olan psikoloğa erişebilecek\" diye konuştu. Psikoloji ağı ekibi üyelerinden Taner Türker ise, proje başlayalı 6 ay olduğunu ve kısa sürede oldukçagüzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Türker, \"Alan içinde ve dışındaki insanlar üretilen içerikten memnun. Site ve sosyal medya hesaplarımız aktif. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum umarım daha da iyi sonuçlanır\" dedi. Psikoloji ağı ekibi üyelerinden Berker Gonca\'da, 85\'in üzerinde farklı kişiye ulaştıklarını ve rakamın oldukça iyi olduğunu işaret etti. Psikologların meslek yasası olmadığını hatırlatan Gonca, söz konusu proje ile bu bilincin oluşmasını sağlamayı da amaçladıklarını ifade etti.